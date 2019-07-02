البرلمان يعقد جلسته الثلاثين برئاسة الكعبي وحضور 172 نائبا

2019/07/02 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الثلاثين برئاسة حسن الكعبي وحضور 172 نائبا.

وقال مصدر نيابي لـ السومرية نيوز، إن رئاسة مجلس النواب افتتحت أعمال الجلسة رقم ٣٠ من الدورة النيابية الرابعة للسنة التشريعية الاولى ضمن الفصل التشريعي الثاني برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس حسن الكعبي".

وأوضح المصدر النيابي، أن "الجلسة عقدت بحضور 172 نائبا".وابرز فقرات جدول اعمال الجلسة بحسب جدول الاعمال، الذي اعلنته الدائرة الانتخابية، هو النظر بالطعون المقدمة على بعض النواب والتصويت على الدرجات الخاصة وتقرير اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة دار المشردات في الاعظمية.

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