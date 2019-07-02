إتهامات لهيئة الاستثمار بالتهجير القسري لآلآف المواطنين حول مطار بغداد

2019/07/02 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

وجه أعضاء في مجلس النواب العراقي، اتهامات لهيئة الاستثمار بالتهجير القسري لآلآف المواطنين من مناطقهم حول مطار بغداد الدولي.

وقال النائب عمار الشبلي في مؤتمر صحفي مشترك مع النائبة زيتون الدليمي تابعه “النور نيوز”، ان “الهيئة منحت استثمار لأراضي زراعية كانت قد وزعت وفق قانون ١١٧ لسنة ١٩٧١”، مبينا ان “منح الاستثمار في تلك الاراضي تسبب بعمل تهجير قسري لالاف المواطنين في مساحة ١٠٥ الف دونم حول مطار بغداد”.

وأضاف، ان “عقود الاستثمار تلك مررت في وقت الفترة الانتقالية قبل تسنم عبد المهدي رئاسة الوزراء”، مطالبا رئيس الوزراء الحالي “بالتدخل لانقاذ اكثر ٧ الاف منزل ومساحات كبيرة من البساتين سيتم تجريفها”.

وتابع، ان “عبد المهدي كان قد وعدنا سابقا بالغاء ومراجعة جميع القرارات التي صدرت خلال الفترة الانتقالية، وقد نفذ وعده بالكثير من القضايا ولدينا امل بان يمنع هذا القرار ايضا”.

وذكر الشبلي، “أرسلنا كتابا الى هيئة الاستثمار وامانة مجلس الوزراء نبين فيه هذا الخرق الكبير بمنح اجازة الاستثمار دون الرجوع للجهات المختصة”، لافتا الى ان “الاهالي يرفضون منح اراضيهم ومنازلهم لاي شركة استثمار”.

وأكد النائب، ان “شركة داماك شركة خاسرة مايجعلها غير مؤهلة، لاخذ استثمار انشاء مشاريع وبناء مساكن”.

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