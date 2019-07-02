2019/07/02 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، اليوم الثلاثاء، عن أفتتاح خط النقل ذو الدلالة (121) عبرحافلات النقل ذات الطابق الواحد الحديثة نوع( king Long ). وذكر بيان لوزارة النقل وتلقته وكالة صدى، أن “الخط ذو دلالة (121 ) ينطلق من منطقة البياع مرورا بمنطقة حي الجهاد ثم حي الاطباء وصولا الى منطقة العامرية”، مبينا ان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة النقل تفتتح خط نقل لباصات المسافرين ينطلق من منطقة البياع الى منطقة العامرية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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