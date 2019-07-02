2019/07/02 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وزارة الدفاع التركية تعلن قصف مواقع لـ "بي كا كا" شمال العراق

كلمة -

متابعة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الثلاثاء، تحييد اثنين من

مسلحي "بي كا كا" في غارة جوية على منطقة زاب شمالي

العراق.

وأوضحت الوزارة، في تغريدة عبر "تويتر" نشرتها وكالة الأناضول

وتابعها موقع كلمة الإخباري، أن الغارة الجوية

جاءت بالتوازي مع "عملية المخلب" المتواصلة في منطقة هاكورك شمالي

العراق.

وأضافت الوزارة أن القصف الجوي استهدف مرابض أسلحة ومخابئ عائدة "بي

كا كا".

وفي 27 مايو/ أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب"

بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر

الإرهاب الذي يهدد البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع "بي كا كا"

وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

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