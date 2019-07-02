2019/07/02 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ خطوة برس أعلنت مديرية شرطة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن القبض على متهم حدث بسرقة هاتفين من سيارة متوقفة في الشطرة.وقالت المديرية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “مفارز مكافحة اجرام الشطرة، القت القبض على على المتهم الحدث (س .ع .م ) البالغ من العمر17 عاما يسكن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهم حدث بتهمة سرقة اجهزة هاتف نقال في ذي قار وكالة خطوة برس.

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