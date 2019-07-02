2019/07/02 | 14:29

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أمنية ديالى تعلن الإطاحة بخلية بادية مندلي المرتبطة بداعش الإرهابي

كشف رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى صادق الحسيني عن الاطاحة بما

اسماها خلية بادية مندلي المرتبطة بتنظيم داعش الارهابي.

الحسيني أوضح أن المفارز الاستخبارية نجحت بالاطاحة بخلية بادية

مندلي المرتبطة بتنظيم داعش والمتورطة بسلسلة اعمال عنف جرت خلال

الاشهر الماضية والقي القبض على ثلاثة من افرادها ، وأشار الى أن

الاستخبارات نجحت بتفكيك واعتقال العديد من الشبكات والخلايا

المرتبطة بداعش ضمن مايسمى بولاية ديالى في التنظيم خلال الاشهر

الماضية.

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