2019/07/02 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أمین عام منظمات التجمع الإسلامي في غانا “حاج عبد المنان عبدالرحمن” : إن المنظمات الإسلامیة علی مستوی الدولة تعلن عن دعمها وتضامنها مع ایران في مواجهة التهدید والضغط الأمریکي علی ایران.كما عبر منان عن تضامن المنظمات الإسلامیة فی غانا مع الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة فی مواجهة أمریکا استیائهم من الضغط الأمریکي لفرض سلطتها …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منظمات إسلامية في غانا تعبر عن استيائها من الضغط الأمریکي على إيران النعيم نيوز.

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