2019/07/02 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مجلس محافظة واسط اليوم عن تخصيصه مبلغ اكثر من/2/ مليار دينار لمشاريع صيانة الطرق والجسور في عموم المحافظة .وقال رئيس لجنة الخدمات مهدي يونس عيال ان :” المجلس صادق على خطة الاعمار التي تتضمن جملة من المشاريع الحيوية داخل المحافظة ، مع تخصيص الاموال اللازمة لتنفيذها “.واضاف :” ان اعضاء المجلس صوتوا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس واسط يوافق على تخصيص اكثر من ملياري دينار لصيانة الطرق والجسور) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس واسط يوافق على تخصيص اكثر من ملياري دينار لصيانة الطرق والجسور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).