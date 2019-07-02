“المعلومة” تنشر تفاصيل حادثة وفاة وزير بـ”داعش” في عين الأسد

2019/07/02 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..كشف قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي، الثلاثاء، عن تفاصيل وفاة ما يسمى بـ”وزير المعارف” في ولاية الفرات التابعة لتنظيم “ داعش” الإجرامي في قاعدة عين الأسد غربي المحافظة.وقال المحلاوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القيادي بداعش المدعو حمود كنوش السلماني الذي شغل منصب مسؤول ديوان العشائر وبعدها وزير المعارف في ولاية […]

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