معيار DisplayPort 2.0 يدعم شاشات 16K-HDR

2019/07/02 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت جمعية “معايير إلكترونيات الفيديو” “VESA” عن إطلاق معيار DisplayPort 2.0 الجديد، الذي يزيد عرض النطاق الترددي إلى أكثر من الضعف، وبالتالي يمكن توصيل الشاشات 16K مع تردد 60 هرتز أو شاشتين 8K مع تردد 120 هرتز.وأوضحت الجمعية الأمريكية أن المعيارالجديد يدعم لأول مرة شاشات 8K مع تردد 60 هرتز مع دعم تقنية HDR-10 بشكل كامل.وباستخدام وضع DisplayPort Alternate Mode مع منفذ USB-C فإنه يتيح النقل المتزامن للبيانات، وتوصيل ما يصل إلى 3 شاشات 4K مع تردد 144 هرتز.ويعمل المعيار الجديد على توفير الطاقة من خلال تحديث أجزاء في الشاشة وحدها ببطاقة الرسوميات.وتتوقع جمعية VESA طرح المنتجات الأولى المزودة بالمعيار الجديد، في نهاية 2020.

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