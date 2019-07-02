2019/07/02 | 14:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكدت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الثلاثاء، على ضرورة اعادة النظر بعقد “تكسي بغداد”، داعية الى الغاء كل القيود والعراقيل في مطار بغداد الدولي.وقال عضو اللجنة وليد السهلاني للمركز الخبري الوطني NNC إن “موضوع تكسي بغداد يعتبر من الملفات الساخنة التي نوقشت في مجلس النواب”.وأضاف أن “عقد تكسي بغداد […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخدمات النيابية تؤكد ضرورة اعادة النظر بعقد “تكسي بغداد” المركز الخبري الوطني.

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