نصيف تشكف حقيقة شركة استثمارية وتطالب عبد المهدي بالتدخل العاجل

2019/07/02 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

طالبت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، رئاسة الوزراء بالإيعاز للهيئة الوطنية للاستثمار بعدم تحويل أراضٍ او مبانٍ مشاريع للاستثمار لممثل شركة

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