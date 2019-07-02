الصين تندد بـ

2019/07/02 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت الصين الرئيس الأمربكي دونالد ترامب ووصفت تصريحه بأنه "تدخل فاضح" في شؤون هونغ كونغ.وقال ترامب أمس الاثنين إن المتظاهرين الذين اقتحموا البرلمان ينشدون

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