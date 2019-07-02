مجلس البصرة يصوت بتحويل ناحيتين الى قضاء في المحافظة

2019/07/02 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ صوت مجلس محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، بتحويل ناحيتين الى قضاء في المحافظة.وقالت رئيس لجنة التخطيط والمتابعة نشأت المنصوري في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إنه “خلال جلسة مجلس محافظة البصرة الاعتيادية المرقمة ( ٢٣٤ ) بتاريخ ٢ ٧ ٢٠١٩ تم التصويت على الفقرات التالية : ١- تحويل ناحية […]

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