2019/07/02 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري ، اليوم الثلاثاء ، بفتح مراكز استقبال المفسوخة منذ تاريخ ١٠ / حزيران/ ٢٠١٤.وذكر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية في بيان وتلقته وكالة صدى , أن ” وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري وجه بفتح مراكز استقبال المفسوخة منذ تاريخ ١٠ / حزيران/ ٢٠١٤ “.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية الياسري يوجه بفتح مراكز استقبال المفسوخة عقودهم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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