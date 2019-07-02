“فيفو” تكشف عن نظارة للواقع المعزز

2019/07/02 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..كشفت شركة “فيفو” النقاب عن أول نظارة لها بتقنية الواقع المعزز، تعمل مع هاتفها الذكي بتقنية 5G، الذي لم يتم الكشف عنه بعد.وذكرت الشركة الصينية، أن “نظارة الواقع المعزز تشتمل على 5 أوضاع تشغيل، ألا وهي: التعرف على الوجه والتعرف على الأغراض والألعاب والعمل المكتبي وأفلام تدعم تقنية 5 جي”.ولم تفصح الشركة […]

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