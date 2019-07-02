2019/07/02 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قدّم رئيس البرلمان الجزائري معاذ بوشارب استقالته، الثلاثاء، بعد ضغوط من كتل سياسية ‏طالبت برحيله نزولا عند رغبة الحراك الشعبي.‏ وأكد النائب عن كتلة جبهة التحرير الوطني، سي عفيف عبد الحميد، استقالة بوشارب في آخر ‏يوم من الدورة البرلمانية.‏ وكان رؤساء الكتل البرلمانية قد قرروا مقاطعة كل أعمال البرلمان حتى تقديم بوشارب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استقالة رئيس البرلمان الجزائري من منصبه وكالة خطوة برس.

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