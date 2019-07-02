حقوق الانسان: استراتيجيتنا هي ايقاف أي انتهاك داخل المراكز التحقيقية

2019/07/02 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

باركت لجنة حقوق الانسان النيابية، تولي الوزراء كابينة وزارات العدل والداخلية والدفاع وندعوهم الى مزيد من التعاون، فيما أكدت ان استراتيجيتنا هي ايقاف أي انتهاك لحقوق الانسان داخل الم المراكز التحقيقية.





ودعت اللجنة أعضاءها بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، الى “استعدادهم الكامل في زيارة المؤسسات التابعة للوزارات الثلاث ،فدوائر الاصلاح التابعة لوزارة العدل ومراكز التحقيقات التابعة للداخلية والدفاع هي أهداف للجنة في أي وقت أو أية ساعة دون اجراء المخاطبات الرسمية”.





وذكر البيان، “كماىتدعو اللجنة الكتل السياسية جميعاً بعدم ممارسة الضغوطات على ظ وزير العدل الذي يتمتع باستقلالية مهنية في أعماله باعتبارها وزارة سيادية بخصوص اطعام السجناء ودور المتعهدين حول كمية المبالغ المصروفة لكل سجين ، أما بخصوص وزارتي الداخلية والدفاع فأن أستراتيجيتنا هي ايقاف أي انتهاك لحقوق الانسان وسيتم زيارة السجون فجأة للوقوف على الاوضاع في عموم دور الاصلاح وعلى مدراء حقوق الانسان في وزارتي الداخلية والدفاع متابعة أي انتهاك يحصل داخل المراكز التحقيقية”.





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