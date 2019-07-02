مُستخدماً الدينار… العراق يَلتف على العقوبات الأميركية لشراء الغاز الإيراني

2019/07/02 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أفادت وكالة “فرانس برس”، اليوم الثلاثاء، بأن #العراق يسعى إلى إنشاء “منفذ” مالي يتيح له مواصلة شراء #الكهرباء والغاز الحيويين من #إيران والالتفاف على العقوبات #الأمريكية […]

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