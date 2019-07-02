ضبط خرق نفطي جديد في البصرة

2019/07/02 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أعلنت مديرة شرطة النفط في البصرة، اليوم الثلاثاء، عن ضبط خرق نفطي جديد في المحافظة.وقالت المديرية في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إنه “حسب المعلومات الواردة لقسم الأستخبارات لمديرية شرطة نفط الجنوب بوجود خرق على احدى الأنابيب النفطية،تم تشكيل فريق عمل من القسم آنفأ ومكتب المفتش العام لوزارة الداخلية ومكتب […]

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