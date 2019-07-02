رابطة المصارف الخاصة العراقية تختتم دورة «القواعد العامة لحماية البيانات الشخصية GDPR »

2019/07/02 | 14:44

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

اختتمت رابطة المصارف الخاصة العراقية ،الثلاثاء، دورة تدريبية تحت عنوان "القواعد العامة لحماية البيانات الشخصية GDPR ومعيار التبادل التلقائي للبيانات لغايات ضريبية CRS "، بمشاركة عدد من المصارف الحكومية والخاصة والبنك المركزي.

وقال مدير الادارة والتدريب في رابطة المصارف الخاصة العراقية احمد الهاشمي ، خلال حفل اختتام الدورة وحضرتها "الاقتصاد نيوز" ، ان " الدورة التدريبية اقامتها الرابطة بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية والبنك المركزي العراقي "، مشيرا الى ان " الفئات التي استهدفتها الدورة هي، مسؤولي وحدات الالتزام ومسؤولي وحدات ادارة المخاطر، ومسؤولي المراقبة والتدقيق، ومسؤولي التكنولوجيات المعلوماتية وامان المعلومات، ومسؤولي الدائرة القانونية ".

واضاف الهاشمي ، ان " المشاركين في الدورة تمكنو من الاطلاع على تفاصيل القانون الاوربي لحماية البيانات الشخصية، وتحليل وفهم مدى انطباق مواد هذا القانون على المؤسسات الاوربية كما غير الاوربية وبالاخص القطاع المصرفي العربي، بالاضافة الى تحليل اركان هذا القانون ووضع الآليات اللزمة من اجل تنفيذ بنوده حيث ينطبق ".

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