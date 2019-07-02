عالية نصيف تدعو رئاسة الوزراء الى الإيعاز للهيئة الوطنية للاستثمار بعدم تحويل أراضٍ او مبانٍ مشاريع للاستثمار

2019/07/02 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف رئاسة الوزراء الى الإيعاز للهيئة الوطنية للاستثمار بعدم تحويل أراضٍ او مبانٍ مشاريع للاستثمار لممثل شركة داماك وسحب الاجازات التي منحت له واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه لكونه لاينفذ شيئاً من المشاريع بل يبيع اجازات الاستثمار .وقالت في بيان اليوم :” ان المدعو حسين سجواني (ممثل شركة […]

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