من يستطيع تعديل المسار ؟

2019/07/02 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / رحيم الخالدي… منذ خمسة عشر عاما ولازلنا لم نفهم, لماذا يعيش المواطن العراقي وسط هذه الدوامة! وماهو الغرض منها؟ خصوصا وقد بانت كل الأساليب الشيطانية، التي ما عادت تنطلي إلا على السذج وذوي العقول البسيطة! يبدوا أن هناك رغبة بعدم مغادرة الفوضى، التي ما أن إستقر العراق لنبدأ بمرحلة جديدة منه، من الحلول […]

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