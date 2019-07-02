اعتقال 15 مطلوباً بينهم متهم بالارهاب سلم نفسه في ديالى

2019/07/02 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ديالى: الفرات نيوز} اعلنت قيادة شرطة ديالى، الثلاثاء، اعتقال 15 مطلوباً وفق العديد من القضايا من بينهم مطلوب وفق المادة 4 ارهاب سلم نفسه طوعيا الى المراكز الامنية في المحافظة.

وقال المتحدث باسم القيادة العقيد غالب العطية في بيان تلقت {الفرات نيوز}، نسخة منه،ان "دوريات ومفارز الشرطة اعتقلت 15 مطلوبا والصادرة بحقهم أوامر خلال اليومين الماضيين".واضاف العطية، ان "احد سلم نفسه طوعيا الى قسم شرطة جلولاء" ، موضحاً، ان "المراكز الامنية في المحافظة تواصل عملها الامني في تنفيذ الاوامر القضائية بحق المطلوبين للقضاء من أجل فرض الامن والاستقرار في المحافظة".انتهى

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