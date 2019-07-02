اعتقال 15 مطلوباً بينهم مطلوب سلم نفسه في ديالى

2019/07/02 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة ديالى، الثلاثاء، اعتقال 15 مطلوباً وفق العديد من القضايا من بينهم مطلوب وفق المادة 4ارهاب سلم نفسه طوعيا الى المراكز الامنية في المحافظة.

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