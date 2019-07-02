بالصور.. حريق داخل مخزنين للأسلحة والمواد المستهلكة في مدينة الصدر

2019/07/02 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، باندلاع حريق داخل مخزنين للأسلحة والمواد المستهلكة في مدينة الصدر، شرقي بغداد.

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