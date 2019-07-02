الإمارات تفتح 122 نشاطا اقتصاديا للأجانب

2019/07/02 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتمد نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء في الإمارات حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم اليوم، فتح 122 نشاطا اقتصاديا في الإمارات للتملك بنسبة تصل لغاية 100 بالمئة للأجانب.

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