التربية تحدد شروط اختيار معاون مدير المدرسة

2019/07/02 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة التربية / المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي، مديرية الادارة المدرسية، الثلاثاء، شروط اختيار معاون مدير المدرسة .

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