لأول مرة.. نشر النسخة الكاملة للشق الاقتصادي من

2019/07/02 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، لأول مرة النسخة الكاملة من الشق الاقتصادي لخطة السلام

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