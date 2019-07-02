الدفاع المدني: حريق في مدينة الصدر يلتهم مخزنا للسلاح

2019/07/02 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت مديرية الدفاع المدني، ان حريق مدينة الصدر اندلع داخل مخزنين أحدهما للأسلحة والاعتدة.

وذكرت المديرية في بيان، ان الحريق نشب داخل مخزنين اثنين، واحدٌ للأسلحة والأعتدة، والمخزن الثاني تابع الى المفوضية العليا للانتخابات يحتوي على مواد مستهلكة، لافتة الى ان سعة كل مخزن ألف متر.

واشار البيان، الى ان المخازن موجودة داخل معمل للسجائر سابقا بمنطقة الأورفلي في مدينة الصدر.

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