سمفونية الفشل والفساد/٢ الكهرباء

2019/07/02 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / سلوان التميمي..اليوم الثاني ولكون موضوع الحكومة والساسة هو موضوع الساعة، تجمع الاقرباء في بيت جبار بدعوة على الفطور، بعد السؤال والجواب عن العائلة والاقرباء في الناصرية، بدا حديث الساعة المعتاد، وكانت الكهرباء سيدة الموقف وابو المولد اسها الاول، قال احد الحاضرين ” عمي ابو المولد متفق ويا جماعة السيطرة، ينطون الكهرباء وقت […]

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