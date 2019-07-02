2019/07/02 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الإدارة المحلية لقضاء المدينة شمال البصرة ، عن توجهها لوزارة التخطيط لمناقشة مجموعة من المشاريع التي طرحتها منظمة إنسانية ألمانية لتنفيذها بالقضاء بقيمة 30 مليون دولار .كما جاء في تصريح قائم مقام قضاء المدينة بالوكالة ياسين البطاط للنعيم نيوز , أن هذه المشاريع تعتبر ذات أهمية للقضاء في مختلف المجالات .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن مناقشة مشاريع مختلفة طرحتها منظمة ألمانية في البصرة النعيم نيوز.

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