2019/07/02 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادى محافظ كربلاء الجديد نصيف جاسم الخطابي اليمين القانوني صباح اليوم الثلاثاء امام محكمة استئناف كربلاءونقل مصدر حكومي لوكالة نون ان محافظ كربلاء المقدسة المهندس نصيف جاسم الخطابي يرافقه رئيس واعضاء مجلس المحافظة والنائب الاول والثاني للمحافظ ادى اليمين القانوني في رئاسة محكمة استئناف كربلاء

وكان نصيف الخطابي اعلن استقالته من منصب رئيس مجلس محافظة كربلاء، قبل ان يعلن نفسه مرشحاً وحيداً لمنصب المحافظ.

وصادقت محكمة القضاء الاداري، الخميس (27 حزيران 2019)، على اقالة محافظ كربلاء عقيل الطريحي.

يذكر أن مجلس محافظة كربلاء صوت، في (23 آيار 2019) بالأغلبية على إقالة المحافظ عقيل الطريحي.

وكانت المحكمة الادارية اجلت اتخاذها القرار في قضية اقالة محافظ كربلاء عقيل الطريحي ثلاث مرات سابقة لتتخذ قرارها النهائي الاسبوع الماضي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ كربلاء الجديد يؤدي اليمين القانوني امام محكمة الاستئناف بالمحافظة) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ كربلاء الجديد يؤدي اليمين القانوني امام محكمة الاستئناف بالمحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).