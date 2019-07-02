محافظ كربلاء الجديد يؤدي اليمين القانوني امام محكمة الاستئناف بالمحافظة

وكان نصيف الخطابي اعلن استقالته من منصب رئيس مجلس محافظة كربلاء، قبل ان يعلن نفسه مرشحاً وحيداً لمنصب المحافظ.
وصادقت محكمة القضاء الاداري، الخميس (27 حزيران 2019)، على اقالة محافظ كربلاء عقيل الطريحي.
يذكر أن مجلس محافظة كربلاء صوت، في (23 آيار 2019) بالأغلبية على إقالة المحافظ عقيل الطريحي.
وكانت المحكمة الادارية اجلت اتخاذها القرار في قضية اقالة محافظ كربلاء عقيل الطريحي ثلاث مرات سابقة لتتخذ قرارها النهائي الاسبوع الماضي
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