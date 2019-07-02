2019/07/02 | 14:57

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بارزاني يدعو الأمم المتحدة للتدخل بشأن قضايا تخص محافظة "كركوك"

كلمة -

بغداد

دعا مسرور بارزاني، نجل زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني،

مسعود بارزاني، يوم الثلاثاء، الأمم المتحدة إلى التدخل بما أسماه

بـ "تطبيع أوضاع كركوك".

وشدد بارزاني المكلف بتشكيل حكومة إقليم كردستان العراق خلال لقائه

بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هینیس

على أهمية دور الأمم المتحدة في حل قضية تطبيع أوضاع كركوك.

وبحسب بيان صادر عن حكومة الإقليم، بحث الجانبان آخر التطورات في

العراق والمنطقة، وتشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم والعلاقات بين

أربيل وبغداد، وتم التأكيد على حل المشكلات على أساس الدستور.

وسلط بارزاني الضوء "على دور الأمم المتحدة في حل المسائل العالقة،

ومنها تطبيع أوضاع كركوك وإعادة إعمار المناطق المتضررة جراء الحرب

ضد تنظيم "داعش".

وشدد بارزاني على أهمية "مراقبة وإشراف الأمم المتحدة على هذه

القضايا".

من جانبها، أعربت المسؤولة الأممية عن سعادتها بخطوات تشكيل الحكومة

الجديدة، وتحسن العلاقات بين أربيل وبغداد وأكدت دعم الأمم المتحدة

لمساعي وبرنامج الحكومة المقبلة في مجال الإصلاح وتسوية الخلافات

والقضايا العالقة.

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