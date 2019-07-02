رئاسة مجلس النواب تقرر تمديد فصله التشريعي الثاني لمدة شهر واحد

2019/07/02 | 14:57

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أجل مجلس النواب، الثلاثاء (2 تموز 2019)، التصويت على مرشحي الدرجات الخاصة، الذين قدمهم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الى البرلمان، بغرض التصويت عليهم.

وقال مصدر نيابي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "البرلمان أجل التصو

بغداد اليوم - خاص

أكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، الثلاثاء (2 تموز 2019)، ان الحشد الشعبي سيكون وفق قرار القائد العام للقوات المسلحة الاخير، جزءاً من الجيش، فيما أشار الى ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أرسل رسائل داخلية وخارجية من خلال قراره.

بغداد اليوم _ خاص

قررت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء (2 تموز 2019)، رد دعوى الطعن بعدم دستورية قانون مجلس القضاء الأعلى.

وقال مصدر في المحكمة، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المحكمة عقدت جلستها اليوم الثلاثاء برئاسة القاضي مدحت المحمود

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