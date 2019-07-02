الكعبي يؤكد على ضرورة تعديل قانون المحافظات بما يسهم في توسيع صلاحيات رؤساء الوحدات الإدارية

2019/07/02 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الثلاثاء، على أهمية تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، بما يسهم في توسيع وتنظيم صلاحيات رؤساء الوحدات الإدارية وضمان توزيع المهام والمتابعة والتنسيق مع مختلف الجهات،

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