الغلاب والدليمي يؤكدان دعمهما لتطوير شبكة الإعلام العراقي

2019/07/02 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت رئيس لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار في مجلس النواب مع مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي ورئيسها التنفيذي اهم المعوقات التي تقف حائلا امام تقدم الشبكة, وايجاد السبل الكفيلة والناجعة لتطويرها والنهوض بواقع اعلام الدولة الرسمي.

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