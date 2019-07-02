2019/07/02 | 15:00

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البرلمان يقرر تمديد فصله التشريعي لمدة شهر واحد

الثلاثاء

02

تموز

2019 :

02:57 pm

15

رئاسة مجلس النواب تقرر تمديد فصله التشريعي لمدة شهر واحد من اجل

انجاز القوانين المهمة التي تسهم بتعزيز الواقع الخاص بالمواطنين على

ان يستمر الدور الرقابي للسيدات والسادة النواب في لجانهم

النيابية ومحافظاتهم.

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