2019/07/02 | 15:00

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مجلس النواب يُنهي مناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة

الثلاثاء

02

تموز

2019 :

02:55 pm

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مجلس النواب يُنهي مناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون الموازنة

العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم (١) لسنة ٢٠١٩.

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