صادقون النيابية: يجب توكيل الدرجات الخاصة إلى أشخاص مستقلين مهنيين

2019/07/02 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جددت كتلة صادقون النيابية رفضها مبادئ المحاصصة السياسية والشخصية والأسمية والانتمائية.

وقال النائب عن الكتلة محمد البلداوي، ان صادقون ترفض التدخل في الشأن الحكومي من ناحية المكونات والطائفة والعرق, داعيا الحكومة الى توكيل الدرجات الخاصة في المؤسسات والهيئات المستقلة إلى اشخاص مستقلين مهنيين ينتمون الى المؤسسات المعنية.

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