2019/07/02 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسل "العهد نيوز": البرلمان يقرر تمديد فصله التشريعي الحالي شهرا كاملا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/02 | 15:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسل "العهد نيوز": البرلمان يقرر تمديد فصله التشريعي الحالي شهرا كاملا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسل "العهد نيوز": البرلمان يقرر تمديد فصله التشريعي الحالي شهرا كاملا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).