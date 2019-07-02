وزير العمل يلتقي النائب ناصر تركي ويناقش معه انجازات الوزارة

2019/07/02 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

التقى وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان النائب ناصر تركي.



واستعرض وزير العمل خلال اللقاء الخدمات التي تقدمها الوزارة للفئات الفقيرة

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