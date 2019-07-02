2019/07/02 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC حذر عضو مجلس النواب محمد اقبال الصيدلي، اليوم الثلاثاء، من وجود “شبهات فساد خطيرة” تحوم حول قرار استثمار الأراضي والعقارات التي تحيط بمطار بغداد الدولي.وقال الصيدلي في بيان تلقى المركز الخبري الوطني NNCنسخة منه، إن “تلك الأراضي الزراعية والعقارات المحيطة بالمطار يقطنها عدد كبير من المواطنين الآمنين”، مؤكداً أن […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصيدلي محذراً: استثمار محيط مطار بغداد يشوبه “فساد خطير” المركز الخبري الوطني.

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