الاتحادية ترد دعوى الطعن بعدم دستورية قانون مجلس القضاء الأعلى

2019/07/02 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قررت المحكمة الاتحادية العليا ،اليوم الثلاثاء، رد دعوى الطعن بعدم دستورية قانون مجلس القضاء الأعلى.وقال مصدر في المحكمة الاتحادية العليا لـ”يس عراق”، ان “المحكمة عقدت جلستها اليوم الثلاثاء برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاء الاعضاء كافة وقررت بموجب القرار المرقم 34/اتحادية/2019 رد دعوى المدعي الذي طعن بعدم دستورية قانون مجلس القضاء […]

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