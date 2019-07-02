2019/07/02 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد العشرات من الأجراء العاملين في مديرية بلدية السماوة تظاهرتهم أمام مبنى المحافظة، للمطالبة بالإسراع بتحويلهم إلى نظام العقود وتحسين أجورهم لتصل إلى ٣٥٠ الف.وقال عدد من المتظاهرين للنعيم نيوز , إنه ينبغي على الجهات المعنية الإسراع بتحويلهم من الأجر اليومي إلى العقد لتكون هناك زيادة في راتبهم الشهري , مؤكدين أن الرواتب الحالية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمال بلدية السماوة يجددون تظاهراتهم للمطالبة بحقوقهم النعيم نيوز.

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