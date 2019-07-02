مأزقة أمريكا في الخليج …..

2019/07/02 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / محمد فؤاد زيد الكيلاني… بعد الأحداث الجسام التي حصلت في منطقة الخليج العربي وتحديداً في مضيق هرمز، وبعد إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من قبل الحرس الثوري الإيراني داخل حدود إيران الإقليمية، بدأت أمريكا بحالة من التخبط ودخلت في مأزق مُتَمأزق ومفتعل لزجها في حرب هي لا تريد أن تخوضها ضد دولة مثل إيران.[…]

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