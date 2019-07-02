2019/07/02 | 15:49

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البرلمان يُنهي القراءة الاولى لقانون تصديق اتفاقية انشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة

تأریخ التحریر: : 2019/7/2 15:38

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