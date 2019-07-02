بالصور.. وفاة طفلة وامرأتين باصطدام “تك تك” في بغداد

2019/07/02 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ افاد مصدر محلي، اليوم الثلاثاء، بوفاة طفلة وامرأتين بحادث اصطدام “تك تك” في الحبيبية ببغداد.وقال المصدر لـ”كلكامش برس”، إن “منطقة الحبيبة ببغداد شهدت حادث اصطدام تك تك بسيارة مارسيدس مما أدى الى وفاة طفلة وامرأتين كانوا على متن التكتك”.

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