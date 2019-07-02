2019/07/02 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/..



قرر الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، معاقبة نادي اربيل على خلفية هتافات جمهوره ضد النجف.

وقالت لجنة المسابقات في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، انها قررت نقل مباريات فريق اربيل خارج ملعبه ومعاقبة النادي من دون جمهور لنهاية الموسم، وغرامة عشرة ملايين خلفية الأحداث التي رافقت مباراتهم امام فريق النجف في ملعب فرانسو حريري، وفي حال تكرر هذه الحالة ستكون العقوبة اقسى، حسب المادة (٥٠) فقرة ٦ .

واضافت انها قررت ايضا معاقبة مشرف فريق نادي النجف فاضل محمد مباراتين بسبب تهجمه الى على الطاقم التحكيمي ضمن مباراة النجف والحدود التي ضيفها الاول لحساب الجولة الرابعة عشر حسب المادة (٥١) فقرة أ.انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد القدم يعاقب أربيل على خلفية "هتافات") نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد القدم يعاقب أربيل على خلفية "هتافات") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).