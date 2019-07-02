لجنة الانضباط تصدر قرارين بشأن احداث مباريات الدوري الممتاز

2019/07/02 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..اصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، قرارين على خلفية احدث مباريات الدوري العراقي الممتاز.وذكر الاتحاد في بيان تلقت / المعلومة/ نسخة منه، ان “اللجنة قررت نقل مباريات فريق اربيل خارج ملعبه ومعاقبة النادي من دون جمهور لنهاية الموسم، وغرامة عشرة ملايين خلفية الأحداث التي رافقت مباراتهم امام فريق النجف في […]

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